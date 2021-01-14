خاص: تفاصيل مشوقة عن الفيلم الكويتي المنتظر "الغابة" لسعود الشويعي وخالد العجيرب

سعود الشويعي الفنان الكويتي يستعد خلال الفترة القادمة لعرض أحداث أعماله السينمائية التي يشارك في بطولتها وهو فيلم "الغابة" الذي بدأ تصويره منذ عدة أسابيع.

تفاصيل أحداث فيلم "الغابة" الكويتي

سعود الشويعي كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" تفاصيل فيلم "الغابة" الذي يشارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من نجوم الكويت والخليج، حيث يدور الفيلم في قالب فانتازي ورعب عن مجموعة من الأشخاص الذين يفقدون في إحدى الغابات ويمرون بالعديد من المواقف فيقول الفنان سعود الشويعي: "فيلم (الغابة) تدور قصته حول مجموعة من الأصدقاء مع زوجاتهم يذهبون لنزهة برية ويكتشفون أن المكان الذن يتواجدون فيه غابة ويضلون طريقهم فيها، ويمر كل شخص مع زوجته بالعديد من المواقف التي تتنوع ما بين الفانتازيا والاكشن والرعب، حتى تلتقي المجموعة مرة ثانية معا بعدما يفقدون قواهم بسبب ما مرون به، وللأمانة الفيلم يمتاز بعنصر التشويق بسبب تفاصيل المواقف التي يتعرض لها الأبطال في هذه الغابة الملعونة".

انتهاء تصوير فيلم "الغابة" لخالد العجيرب

سعود الشويعي أكد أن فيلم "الغابة" قد بدأ تصويره منذ فترة وأن العمل قد تم الإنتهاء منه بشكل كامل خلال الفترة الماضية، وبالنسبة لموعد لعرض لم يتم تحديده حتى الآن فقال الفنان الكويتي: "الحمدلله انتهينا من تصوير الفيلم بشكل كامل منذ أيام، وفيما يخص موعد عرضه في قاعات السينما فإلى الأن لم يتم تحديده بسبب الظروف الصحية التي تمر بها الكويت، وإغلاق قاعات السينما"، وقد تم تصوير أحداث الفيلم في إحدى المزارع في الكويت، ويشارك في بطولة فيلم "الغابة" العديد من النجوم منهم الفنان خالد العجيرب، ومحمد العجيمي، وفيصل فريد، وناصر البلوشي، ورانيا شهاب، وفاطمة الدمخي، وحسين إبراهيم، وياسر عماري، وشاهين الرشيد، وأبرار الكويتية، والعمل من تأليف عماد العكاوي، وإخراج خالد المفيدي.

أحدث أعمال الفنان سعود الشويعي

سعود الشويعي تحدث كذلك عن مستقبل الأعمال الدرامية التي قد يشارك في بطولتها حيث أوضح أنه إلى الآن لم يتم حسم مشاركته في أعمال جديد فقال: "بالنسبة للأعمال الدرامية في رمضان فحتى هذه اللحظة لا يوجد عمل قد حسمت أمري حول المشاركة فيه، لكن الله أعلم فالأيام القادمه قد تخبىء العديد من المفاجآت"، وشارك الفنان سعود الشويعي في أكثر من 55 عمل درامي ومسرحي وسينمائي خلال مسيرته الفنية الطويلة، ومن آخر الأعمال التي شارك في بطولتها مسرحية " عنتر مو ابن شداد"، وشاركه البطولة فيه كل من محمد طاحون، ومنيرة محمد، و خالد بوصخر، وأمين الصايغ، وأحمد مجلي.