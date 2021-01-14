إصابة الفنانة ليليا الأطرش بفيروس كورونا

ليليا الأطرش الفنانة السورية كشفت في الساعات الأخيرة عن خضوعها لفحوصات كورونا التي أكدت إصابتها بالفيروس، وطلبت من متابعيها ومحبيها الدعاء لها من أجل تجاوز هذا الأزمة الصحية.

ليليا الأطرش تعلن إصابتها بفيروس كورونا

ليليا الأطرش نشرت عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" رسالة قصيرة أكدت من خلالها إصابتها بفيروس كورونا، وطالبت الفنانة السورية من متابعيها الدعاء من أجل سرعة شفائها من هذا الأزمة الصحية التي أصابت من قبلها العديد من النجوم، كما طالبت بالدعاء لكل المصابين فكتبت ليليا الأطرش: "للأسف تأكدت إصابتي بفيروس كورونا، دعواتكم بالشفاء الي و لكل مريض" وقد حظى ما نشرته ليليا الأطرش عن إصابتها باهتمام كبير من قبل جمهورها ومتابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي.

زملاء ليليا الأطرش يساندونها بعد الكشف عن إصابتها بكورونا

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ليليا الأطراش ساندها كذلك العديد من زملائها في الوسط الفني منهم الفنان عبدالمنعم عمايري الذي علق على ما نشرته الفنانة عبر حسابها على "فيس بوك" والذي أعلنت كذلك عليه خبر إصابتها بكورونا فكتب الفنان السوري الكبير: "سلامة قلبك"، بينما دعم كذلك الفنان هيثم شاكر الفنانة ليليا الاطرش بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا، فكتب تعليقا قال فيه: "ألف سلامة يا عزيزتي"، وتردد أن الفنانة السورية قد عانت خلال الفترة الماضية من بعض الأعراض كورونا وذلك خضعت للفحوصات التي أكدت إصابتها، وأنها تخضع للعلاج في المنزل حتى الإعلان عن شفائها من المرض وعودتها من جديد لاستكمال أعمالها الفنية.

"عرس الحارة" أحدث أعمال الفنانة ليليا الاطرش في رمضان 2021

ليليا الأطرش سوف تشارك في شهر رمضان القادم 2021 في عمل درامي جديد، يحمل عنوان "عرس الحارة"، وهو من الاعمال التي تنتمي للبيئة الشامية، والعمل يشارك في بطولته جمع كبير من نجوم الدراما في سوريا والعالم العربي فمن أبطاله الفنان يزين السيد، وصفاء سلطان، وسحر فوزي، وعلي كريم، وتولين البكري، وطوني عيسى، وجرجس جبارة، والعمل من تأليف مروان قاووق، وإخراج كنان اسكندراني، وقد بدأ تصوير العمل في منتصف شهر أكتوبر الماضي.

ليليا الأطرش قد شاركت خلال الفترة الماضية في العديد من الأعمال الدرامية مع كبار نجوم سوريا فقدمت مسلسل "ببساطة 2" مع الفنان باسم ياخور، والذي عرض في شهر مارس 2020، وشاركها في بطولة العمل كذلك كل من الفنان أحمد الأحمد، ورنا شميس، ونادين تحسين بيك، وفادي صبيح، وسوسن أبو عفار، والعمل من تأليف مازن طه، وباسم ياخور، ورنا الحريري، وإخراج تامر إسحاق.