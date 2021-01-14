الملحن الكويتي فهد الناصر يدخل في غيبوبة ومناشدات بالدعاء له

الملحن فهد الناصر يدخل في غيبوبة ويقلق الجمهور على حالته الصحية خلال الساعات الماضية بعدما تعرض لأزمة صحية شديدة دخل على اثرها للعناية المركزة في احد مستشفيات الكويت.

الملحن فهد الناصر يدخل في غيبوبة

ناشدت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الجميع الدعاء للملحن الكويتي فهد الناصر معلنة عن دخوله في غيبوبة إثر تعرضه لأزمة صحية طارئة، ووصفت الوضع الصحي له بأنه " غير مستقر ".

وكتبت مي العيدان في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على انستغرام: "أخونا الملحن الكويتي فهد الناصر يعاني من غيبوبة، ويرقد في العناية المركزة .. اللهم شافيه وعافيه ونجيه"..

بدورها، استفسرت زميلتها الإعلامية فجر السعيد عبر إحدى تعليقاتها على منشور العيدان، عن سبب الأزمة الصحية لفهد الناصر، ليأتيها رد العيدان بشكل مختصر قائلة بأنه إنه "أجرى عملية جراحية"، من دون أن تشرح أي تفاصيل.

وسارع العديد من محبي وزملاء لفهد الناصر الى مناشدة الدعاء له فغرد الفنان الكويتي خالد البريكي على تويتر: "الله يشافيك ويعافيك أخي أبو طلال"، وكتب فهد العليوة :"دعواتكم للصديق الغالي الملحن فهد الناصر بالشفاء العاجل"، كما تفاعل مع الخبر العديد من المشاهير بينهم الفنان مطرف المطرف والفنان يوسف البلوشي والمخرج محمد العلوي وغيرهم حيث تمنوا الشفاء العاجل لزميلهم.

آخر أعمال فهد الناصر وأبرز تعاونه مع الفنانين

فهد الناصر مارس نشاطاته في الفترة الماضية بدون أي مشاكل صحية وتولى مهمة التلحين والإشراف الموسيقي على عدد من الأغنيات المنفردة ومنها: "على وين" للفنان إبراهيم دشتي، وهي من كلمات عبدالله العماني، وألحان وإشراف فهد الناصر، وتوزيع ماسترينغ حسام كامل، وأغنية "بعدك انا" للفنان فواز الرجيب وهي من كلمات فوزان الناصر، ورؤية موسيقية وألحان فهد الناصر، وتنفيذ موسيقي وغيتار لشريف فهمي وغيرها من الأغاني.

فهد الناصر يعتبر من أبرز الملحنين في الخليج والعالم العربي، وتولى تلحين مجموعة كبيرة من الأغنيات مع اشهر النجوم ، ابرزهم الفنانة أحلام، التي تعاون معها في العديد من الأغنيات ومن أبرزها أغنية "الطائر الجريح"، والفنان حسين الجسمي، والذي تعاون معه في تلحين أغنية "بنعدي" التي كتبها الشاعر أنور المشيري، وأطلقها الجسمي قبل عدة أشهر.

كما تولى فهد الناصر صياغة الجمل اللحنية لأوبريت وطني كتبه الشاعر الإماراتي أنور المشيري، والشاعرة العالية، بمناسبة الاستعداد لعام الخمسين لاتحاد دولة الإمارات، حيث شارك في أداء هذا الأوبريت مجموعة من نجوم الساحة الخليجية والعربية إلى جانب مغنية البوب العالمية ريهانا.