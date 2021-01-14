اليوم.. جوزيف عطية يطرح ”طبيعي” من ألبومه الجديد

يستعد الفنان اللبناني جوزيف عطية لطرح أولى أغاني ألبومه الجديد اليوم الخميس، التي تحمل اسم "طبيعي"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعدد من المنصات الإلكترونية.
وقال "جوزيف" في وقت سابق عن ألبومه الجديد عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر": "أكتر من ١٠ أغاني جاهزين من سنة تقريبًا، صدور الألبوم تأجّل أكثر من مرّة، قرّرنا نبلّش إصدار أغاني الألبوم من الأسبوع الجايي، كل فترة غنيّة، على أمل إنّو نزرع شويّة فرح بظّل كلّ شي عم نعيشو".
جوزيف انتهى من ألبومه الجديد قبل أزمة فيروس كورونا، وكان يعمل على عدد من الأغاني خلال الفترة الماضية منهم أغنية مصرية وأخرى خليجية، وهناك أيضًا 3 أغنيات باللهجة اللبنانية تعاون خلالهم مع الشاعر على المولى، بالإضافة إلى أغنية باللهجة الأردنية.
يذكر أن جوزيف طرح مؤخرا أغنية "خط أحمر" من كلمات فراس الحبيب، ألحان بسام مهدي، توزيع عمر صباغ.
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