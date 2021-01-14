أغنية حمزة نمرة "أحكيلك خوفي" تتعدى الـ 2 مليون مشاهدة

تعدت أغنية "أحكيلك خوفي" للنجم حمزة نمرة الـ 2 مليون مشاهدة بعد طرحها أمس عبر "يوتيوب" وهي ثامن أغاني ألبومة الذي يحمل اسم مولود سنة 80".الأغنية من كلمات عمر طاهر، ألحان حمزة نمرة، توزيع مصطفى نجم.

ألبوم "مولود سنة 80" يضم 12 أغنية وهو عودة لحمزة نمرة بعد غياب لعامين.

