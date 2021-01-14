سمير صبري يكشف قصة حبه لـ نيللي وحقيقة زواجه من سماح أنور في «واحد من الناس»

في أمسية فنية خاصة من برنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة، يحل النجم الكبير سمير صبري ضيفا بالبرنامج ويذاع علي حلقتين غدا الجمعة والسبت في العاشرة مساء.
ويكشف سمير صبري ولاول مرة عن علاقاته العاطفية التي لم يكشفها لاحد وعن قصة حبه الكبير للنجمة نيللي، ويعترف بحقيقة زواجه من الفنانة سماح انور.
كما يروي أسرارًا جديدة عن علاقته بالزعيم عادل إمام، ويعلن عن أسباب حبه للفنان محمد فوزي ولماذا قال إن عمرو دياب ليس أفضل صوت؟، ويعترف انه تعرض للظلم بعد ان منعه الرئيس السادات من العمل، ويكشف لأول مرة عن وصيته.
كما يتحدث عن حياته الشخصية وزوجته الإنجليزية ولماذا شعر بالندم بعد زواجه؟.
كما يفجّر أكثر من مفاجأة عن الحياة الشخصية لمشاهير الفن، ويحكي عن علاقة حب عبد الحليم حافظ لسعاد حسني، وقصة الزواج السري في حياة أم كلثوم والكواليس الخفية في علاقتها بالموسيقار محمد عبد الوهاب .
كما يعترف بالأسباب الحقيقية لاعتزال الفنانة شادية التي لم تعلن عنها.
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