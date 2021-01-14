نشر موقع "دوت الخليج"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها فيما يلي: نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. شاركت سيرين عبد النور جمهوها بنشر صورة اثناء ظهورها في برنامج "إنت مين". نشر الفنان خالد سليم عدة صور له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورا جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من كواليس مسلسل اللعبة. نشر الفنان أحمد صلاح حسني صور جديدة له، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وجّهت الفنانة كندة علوش رسالة لجمهورها شديدة اللهجة بخصوص فيروس كورونا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. نشر الفنان أحمد سعد صورة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة الفن.. إصابة نجمة مسلسل "ابنة السفير" بوعكة صحية.. وكندا علوش توجه رسالة غاضبة بشأن كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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