عيني اليمين والشمال راحوا.. دنيا عبد العزيز تتذكر جدتها بكل حزن

تذكرت الفنانة دنيا عبد العزيز، جدتها الراحلة بكلمات مؤثرة .
وكتبت دنيا عبد العزيز عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: أول سنة لوحدي من غير الاثنين ، عيني اليمين وعيني الشمال، راحوا ،، الذكرى السنوية السابعة عشر لجدتي ،، اسألكم الفاتحة.
وتحل اليوم الفنانة دنيا عبد العزيز، ضيفة على موقع دوت الخليج للحديث عن مسلسلها الجديد "اللى ملوش كبير" وهو من بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض.
أيضا سوف تتحدث عن النجاح الكبير الذي حققته من خلال مسلسل "البرنس" الذى عرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، محمد علاء وأخرون، تأليف واخراج محمد سامى.
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