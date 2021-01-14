نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات رومانسية.. أحمد جمال سعيد يوجه هذه الرسالة لزوجته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان أحمد جمال سعيد جمهوره بمجموعة صور جديدة له برفقة زوجته عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وسرد أحمد قصة تعارفه بزوجته وعلق علي الصور وكتب : تبداء الحكايه من ٨ سنين ، شفتك وبقه حبي ليكي يقين وسعاده وهنا وساعات في خصام ، فاكر معاكي كل الايام ، في ضهري سند و جمبي امان ، سبب في رزقي عشان بنت حلال ، ام لابني وليا كمان ، عمود البيت شيلاه من زمان ، الشيله تقيله بس انتي تمام.

وتابع قوله : اسمك وصفك ، قمر بينور ، كل الي شافك ، مبعدش ده قرب ، وساعتها بغير ،متقليش بتهرج ، ميلادك عيد ، كل مابيقرب ، بتزيدي في قلبي ،وبكون مستغرب ، ليه انا بذات ، وازاي شُفتيني ، وافتكر صوت ، أمي ، وهي بتدعيلي ،ببنت حلال ، فتكوني نصيبي..كل سنه وانت كل ما املك و امتلك في حياتي

بحبك.. كل سنه وانت في قلبي.

وفي سياق آخر، يُشارك أحمد جمال سعيد حاليًا في مسلسل "بيت الطالبات"، وهو بطولة وفاء عامر، دينا، آيتن عامر، هاجر الشرنوبي، حسني شتا، حجاج عبد العظيم، محسن صبري، منة فضالي، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

والجدير ذكره أن أحمد جمال يواصل تصوير مشاهده في فيلم "قبل الأربعين" ، والتي تدور أحداثه حول الرعب النفسي الذي يعتمد علي مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي لبناء التوتر وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.

