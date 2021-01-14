مي كساب تطرح أغنية ”اسم الله” الجمعة

تستعد الفنانة مي كساب لطرح أغنية جديدة للأطفال تحمل اسم "اسم الله" في الخامسة من مساء غد الجمعة على قناتها الرسمية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب". وشاركت "مي" جمهورها الفيديو التشويقي للأغنية وقالت عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام":"‏حبايبي الحلوين معادنا بكره إن شاء الله الساعه ٥ مساء على قناتي الرسميه ع اليوتيوب ‎اسم الله". أغنية "اسم الله" من كلمات حسن عطية، ألحان مي كساب، توزيع أسامة طارق. وطرحت مي كساب مؤخرا أغنية الأطفال الشهيرة "توت توت" بصوتها، من أشعار سيد حجاب، ألحان عمار الشريعي، توزيع باسم منير، تسجيل ومكس وماستر جورج يعقوب، كورال أطفال فريدة وجيسي، فيديو عبد الله ناصر.

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