تعرف على النجوم المكرمة غداً في مهرجان "أوسكار العرب" الدورة 4

القاهرة - محمد ابراهيم - يقام مهرجان "أوسكار العرب" في دورته الرابعة ، غدا الجمعة 15 يناير، بإحدى فنادق منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، تحت رعاية وزارة الثقافة الليبية، والاتحاد العربي للثقافة، واختيرت مصر في تلك الدورة، باعتبارها إحدى أهم منابر الفن والثقافة بالعالم العربي.

سيكرم المهرجان نجوم كثيرة وأبرزهم "عاصي الحلاني، وإلهام شاهين، ورولا سعد، وبتول عرفة، وداليا البحيري، وهاني البحيري، وحليمة بولند، وسميرة عبد العزيز، وسميحة أيوب، وأحمد سعد، ويجز، وأمينة، وهدى، وخدوجة صبري، ومنة فضالي، وريم البارودي، وأحمد حاتم، ومنى عراقي، وأماني التونسي"، وباقة من النجوم المصريين والعرب.

سيقدم الحفل كلاً من أحلام فقيه، ملكة جمال تونس، والإعلامي الليبي

وجاء ذلك تحت رعاية وزارة الثقافة الليبية، والاتحاد العربي للثقافة، تقوم الدورة الرابعة من مهرجان " أوسكار العرب" بتكريم عدد من الفنانين

سيتم اختيار دولة مختلفة، مع كل دورة من عمر المهرجان، وأن اختيار مصر في تلك الدورة، جاء باعتبارها إحدى أهم منابر الفن والثقافة بالعالم العربي، كما أكد مهند الغزاوي، رئيس المهرجان سابقاً.