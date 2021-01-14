بإطلالة غريبة.. هدي المفتي تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة هدي المفتي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت هدي المفتي صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة مثيرة وجذابة، حيث اعتمدت على فستان برتقالي بها ريش، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن أحدث أعمال هدى هو مسلسل فلانتينو مع الفنان الكبير عادل إمام المعروض في موسم رمضان 2020، بينما تنتظر عرض الفيلم الكوميدي الفانتازي ديدو خلال العام الحالي، وكذلك فيلم كيرة والجن الذي يجمع فريق العمل بقيادة المخرج مروان حامد وبطولة النجوم كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، وأحمد مالك.