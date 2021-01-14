ضرب نار.. أحمد العوضي يشوق جمهوره بمسلسله الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - يحرص الفنان أحمد العوضي على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر أحمد العوضي عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة له من كواليس مسلسله الجديد "اللي ملوش كبير"، وعلق قائلاً "ضرب نار والعة الخديوي".

يذكر أن آخر أعمال العوضي مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.