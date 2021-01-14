بإطلالة شتوية.. نسرين طافش تخطف الأنظار عبر إنستجرام

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت نسرين طافش، بإطلالة شتوية ومميزة خطفت بها الأنظار.

وعلقت نسرين طافش علي الصور قائلة :" اجعل نيتك الرئيسة الإحساس بشعور أفضل أينما كنت و وقتما كنت .. في هذه الذبذبات فقط ستتجلى المزيد من الأشياء الجميلة و كلما حافظت على مشاعر طيبة ستندهش من الوفرة التي ستغمرك .. المشاعر السلبية هي جرس إنذار يخبرك ان ما تقوم به يتناقض مع ما تريد".

وتركت نسرين طافش، شعرها منسدلا بطريقة جذابه، ووضعت المكياج الهادئ من أحمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود، وهو ما جعل إطلالتها مميزة.

ويعرض حاليا للنجمة نسرين طافش مسلسل "الوجه الآخر" عبر قناة أبو ظبي الفضائية، من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت، الإمارات، والسادسة مساءً بتوقيت السعودية، والخامسة مساء مصر وسوريا.