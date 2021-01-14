"ماشاء الله" .. عبير صبري تغازل نفسها على إنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة عبير صبري على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت عبير صبري عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جددية لها وكانت ترتدي بلوزة بيضاء وجيب وردي وبالطو ازرق، وعلقت على الصورة قائلة :"ماشاء الله" .

كانت آخر أعمال عبير صبري مسلسل "خيانة عهد" الذى عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا من إخراج سامح عبد العزيز وحصلت من خلاله العديد من الجوائز، والعمل من بطولة كل من النجمة يسرا وحلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎.

مسلسل خيانة عهد إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد " فى اللحظات الأخيرة.

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا