"في طريقي للتعافي" ..وائل الإبراشي يكشف آخر تطوراته الصحية بعد إصابته بكرونا

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الإعلامي وائل الابراشي منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتب فيه "الحمد لله تعالي.. تحسن كبير في الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، وإن شاء الله في طريقه للتعافي التام".

إصابة الإبراشي.. قبل أسبوعين:

وقبل أسبوعين، أعلنت فاطمة قنديل، مدير تحرير برنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إصابة الإبراشي بفيروس كورونا، وكتبت عبر صفحتها على "فيس بوك": "وائل الإبراشي إيجابي كورونا، ربنا يشفيك يا رب وبإذن الله ترجع بألف سلامة يا رب".

وفي أول تعليق على إصابته، قال وائل الإبراشي: "الحمد لله إن شاء الله محنة وهتعدى.. تحليل الدم أثبت أنه كورونا.. وبدأت خفيفة وخدتها بجدية وكل ما نكسب الوقت بيبقى أحسن.. وبتعامل مع المرض أنه محنة.. وبتعامل معاها بإيجابية.. وابتعادنا على شغلنا اليوم صعب جدا.. ولكن إن شاء الله هننتصر على الفيروس".

دخول العناية المركزة:

وبعد أسبوع، أكد القائمين على الصفحة الرسمية للإعلامى أنه تم نقله إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته بسبب إصابته بفيروس كورونا.

الخروج من العناية المركزة:

ومنذ أيام، قالت تقارير طبية، إن الإعلامي وائل الإبراشى، تماثل للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا، الأمر الذى أدخله العناية المركزة داخل أحد المستشفيات الفترة الماضية بعد أن ساءت حالته الصحية.

ونشر الناقد طارق الشناوى عبر "فيس بوك": "صديقي العزيز وائل الابراشي، إن شاء الله يعود قريبا لجمهوره، تماثل للشفاء التام وغادر غرفة العناية المركزة".

إيجابية المسحة الثالثة للإعلامي:

وليلة أمس، قال الإعلامى يوسف الحسينى إن الإعلامى وائل الإبراشى أجرى مسحة ثالثة لفيروس كورونا وظهرت نتيجتها إيجابية، وذلك نقلا عن مصدر بالمستشفى الذي يعالج به وائل الإبراشى، أن الإبراشى يتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى يوميا، وفى الصباح يتواجد في سرير بدون تنفس صناعى.

وذكر المستشفى أن الإبراشى أجرى حتى الآن 3 مسحات، الأولى كانت إيجابية والثانية سلبية والثالثة إيجابية، وأن ذلك يعنى تواجده بالمستشفى لمدة 5 أيام إضافية لحين تكرار المسحة مرة أخرى.