تحسن الحالة الصحية لوائل الإبراشي عقب إصابته بكورونا

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي عن تطورات حالته الصجية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت الصفحة الرسمية قائلين: "الحمد لله تعالي.. تحسن كبير ف الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، وإن شاء الله في طريقه للتعافي التام".

وكان الإعلامي وائل الإبراشي، قد أصيب بفيروس كورونا المستجد، منذ فترة قليلة وساءت حالته الصحية حتى تم نقله إلى غرفة العناية المركزة ولكن استقرت حالته عقب ذلك.

يذكر أن الإعلامي وائل الإبراشي يقدم برنامج "العاشرة" على القناة الأولى المصرية كل يوم معادا يوم الجمعة.

