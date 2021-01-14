صدقي صخر: أتمنى تعلق المشاهدين بشخصية حازم في أنصاف مجانين

قال الفنان صدقي صخر بعد عرض حلقات الموسم الأول من مسلسله الجديد "أنصاف مجانين" على إحدى المنصات" إنه مازال يصور بعض مشاهد الموسم الثاني من المسلسل، لافتا إلى أن ردود الأفعال منذ بدء عرض الحلقات جعلت حماسهم كبيرا لمتابعة الجمهور.

وعبر عن سعادته بتوافر 12 حلقة مرة واحدة للمشاهدة وتمنى أن يتعلق المشاهدون بشخصية حازم وتطورها وعلاقتها مع أسماء جلال وأحمد خالد صالح".

ويقوم صدقي صخر في مسلسل "أنصاف مجانين" بدور حازم خريج فنون جميلة ويعمل في مجال الجرافيكس والديزاين وهو ابن خالة أسماء جلال الذي يقف بجوار قريبته ويعمل على توطيد علاقته بها ولكن تتطور الاحداث بطريقة لا يرغب بها ويحاول التغلب على ذلك.

المسلسل مقتبس من رواية "أنصاف مجانين" المعروفة، للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتى تروى حكاية أنس الذى يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذى يحثه على حل لغز فشل فى حله أثناء حياته، لينطلق فى رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة. "أنصاف مجانيين" من إخراج عمر رشدي والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحدينى.

وينتظر صدقي صخر عرض مسلسلة "ليه لأ" قريبًا على قناة mbc مصر بعد النجاح الذي حققه على منصة شاهد.

يذكر أن أحدث أفلام صدقي صخر القصيرة "لما جت عشرة" للمخرجة جايلان عوف قد حصل على جائزة أفضل فيلم في الدورة السادسة من مهرجان مصر دوت بكرة للأفلام وهو بطوله صدقي صخر وسارة عبد الرحمن. ويعتبر الفيلم المصري الوحيد الذي شارك في مهرجان كليرمونت في دورته رقم 41 وحصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان Breakthrough Film Festival في نسخته الثامنة وحصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان شنيت الدولي.

يذكر من أعمال الممثل صدقي صخر مشاركته في مسلسل ب"100 وش" الذي حقق نجاح كبير في رمضان ومسلسل "وليه لأ" وأيضا "في كل أسبوع يوم جمعة" كما قام بالغناء والأداء الصوتي لشخصية الفارس في فيلم الرسوم المتحركة المصري الأول "الفارس والأميرة" في نسخته الإنجليزية.