شاهد.. أحمد السقا يقف فوق الحصان بـ رجليه

نشر المخرج محمد سامي، صورة للفنان أحمد السقا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويظهر أحمد السقا واقفًا فوق حصان على قدميه الاثنتين مبتسمًا، يرتدي طقم كاجوال باللون الأسود، مع كاب ونظارة شمس بنفس اللون الأسود.

وفي سياق آخر، كان المخرج محمد سامي قد رد على هجوم السوشيال ميديا عليه بعد كتابة "مُشرف على التأليف والإخراج" على مسلسل «لؤلؤ»، وقال إن الجمهور لا ينظر للجانب الإيجابي في الأمر وهو أن مخرج العمل مساعده لمدة 6 سنوات وهو يقدمه للجمهور.

وتابع في تصريحات له ببرنامج «The Insider»، المُذاع عبر قناة «دبي»: أن الموضوع لا يخص الجمهور، بل الشركة المنتجة والبطلة والصناع، وأكد أن من يتحدث في هذا الأمر غيران، ولفت إلى أنه يبشر الجمهور بمسلسل قوي جدا.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.