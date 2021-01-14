فرقة "بنات كايروتا" تقدم أغاني نجوم الزمن الجميل بساقية الصاوي السبت المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم - تنظم ساقية عبد المنعم الصاوي حفلًا غنائيًا ساهرًا لفرقة (بنات كايروتا) الموسيقية "يلا نغني" سابقًا بقاعة النهر بالساقية بعد غد السبت.

وتقدم نجمات الفريق بقيادة المايسترو محمد عوض مجموعة من أشهر أغاني نجوم الزمن الجميل، بتوزيعات معاصرة دون تشوية أو تحريف للأغاني الأصلية، وهو ما تميزت به الفرقة خلال حفلاتها الأخيرة في الأوبرا والساقية ومعهد الموسيقى العربية.

ومن أبرز الأغاني التي سيقدموها (دخلت مرة في جنينة) لآسمهان، و(قولي ولا تخبيش يا زين - الحب كله - أنت عمري) لأم كلثوم، و(اتمختري يا خيل) لليلى مراد، بالإضافة إلى أغنية الفرقة الخاصة "نبين زين" التي تتحدث عن مشاكل الشباب.

وعُرفت الفرقة في بدايتها باسم (يالا نغني) ثم قرر أعضاؤها تغير اسمها إلى (بنات كايروتا) لتقديم تجربة غنائية جديدة برؤية فنية معاصرة، وتتكون الفرقة من أصوات خمس فتيات (لجين عمرو - ميرنا شلبي - هبة سمير - نسمة سيد - شهد عمرو)، وتميزوا بتقديم مجموعة غنائية تجمع بين روح الفلكلور الصعيدي والتراث الكلاسيكي لروائع سيد درويش وكوكب الشرق والشيخ إمام مع لمسات من الأغاني الأصلية.

