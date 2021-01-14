بقناع قطة.. رانيا يوسف تتألق فى أحدث ظهور لها بملابس تنكرية

القاهرة - محمد ابراهيم - غازلت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومحبيها بمجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت رانيا بالصور برفقة بقناع قطة وبملابس تنكرية باللون الأسود ، وذلك من كواليس مسلسل الآنسة فرح ، ولاقت الصور تفاعل الكثير من محبيها.

مسلسل "الآنسة فرح"، وهو من بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، أحمد خالد صالح، هبه عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندى .

وفي سياق أخر اثارت الجدل مؤخرًا في لقاء تليفزيوني اثناء ردها على سؤال المذيع عن إثارتها الجدل خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 مؤخرًا، وارتداءها فستان أبيض يُبرز مفاتن جسدها، لترد رانيا، بأنها ليس بمفردها التي تبرز مفاتنها هناك الكثير من الفنانات ترتدي إطلالات مثيرة ومازحت رانيا قائلة:"ممكن تكون مؤخرتي مميزة شوية".

