نانسي صلاح وسامح عبد العزيز يجهزان لزفافهما

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة نانسي صلاح وسامح عبد العزيز لحفل زفافهم قريبا، وذلك عقب خطبتهم منذ شهر في سرية تامة.

وأفادت أنباء في الساعات القليلة الماضية بزواجهم، ولكنهم في الحقيقة يجهزون لذلك.

وأكدت نانسي صلاح خبر ارتباطها من سامح عبد العزيز في إحدى لقائاتها الصحفية.

ويشارك سامح عبد العزيز في السباق الرمضاني المقبل، مع النجمة يسرا وذلك عقب مشاركته معها في "خيانة عهد" في السباق الرمضاني الماضي.

وتشارك نانسي صلاح في مسلسل "طلقتك نفسي وهو بطولة أحمد عصام، هاجر أحمد، كارولين عزمي، محمد مهران، ولاء الشريف، صبري عبد المنعم، أحمد الشامي.