الجمعة.. الحضرة تنشد على مسرح النهر بساقية الصاوى

يعود فريق "الحضرة" لجمهور الساقية بحفل إنشاد صوفى على مسرح النهر بساقية الصاوى الجمعة 22 من يناير فى تمام الساعة السابعة مساءً.

فرقة الحضرة مكونة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الدينى والابتهالات والذكر والمديح، ويعتمدون فى ذلك على قصائد تراثية لكبار مشايخ الصوفية فى حب الله ومدح النبى محمد.

من جهة أخرى، ودّعت ساقية عبدالمنعم الصاوى عام 2020 بتنظيم حفل عرائس للملك محمد منير وفرقته الموسيقية ليلة رأس السنة مساء الخميس 31 ديسمبر الساعة 8 مساءً على مسرح الحكمة. ومن المقرر لعب مجموعة من أغنيات الكينج بروح مصرية مع العرائس التى تشكل معًا تجسيدًا لحفلاته الحقيقية، واختارت الساقية شعار "New Year يعنى منير".

وتم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول من كل شهر.