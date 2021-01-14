بمجهودي .. صلاح عبدالله يحتفل بالمليون الأول على انستجرام

احتفل الفنان صلاح عبد الله بوصول متابعيه إلى مليون متابع على حسابه الرسمى بموقع إنستجرام، وعلق ساخرًا "بعرقى وبمجهودى بدون أى دفع أو دعم". وكانت اخر اعمال صلاح عبدالله مسلسل "جمال الحريم" الذى يحمل طابع التشويق والإثارة لدراما مغايرة ومختلفة عن السائد. المسلسل من تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، والفنانة الشابة رنا رئيس، وهدى الإتربى كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.

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