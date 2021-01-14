حافية القدمين.. لقاء الخميسي بفستان أبيض قصير في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تظهر لقاء الخميسي باطلالة فاتنة، مرتدية فستانا قصيرا باللون الابيض، تاركة شعرها القصير منسدلًا علي أكتافها، معتمدة علي أحمر شفاه باللون الأحمر الجرىء.

ولم تعتمد لقاء الخميسي على ارتداء أي أحذية، فظهرت حافية القدمين، معتمدة علي بعض الإكسسوارات الفضية الرقيقة في يدها.

وتفاعل معها العديد من متابعيها كالأتي:

جميلة – متألقة – بحبك – قمر.

وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.