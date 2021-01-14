مي_عمر يتصدر تويتر تفاعلًا مع مسلسل "لؤلؤ"

دشن العديد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #مي_عمر، وذلك تفاعلًا مع مسلسلها الجديد "لؤلؤ"، الذي يتم عرضه علي العديد من القنوات الفضائية.

وكانت قد نشرت الفنانة مي عمر، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تجيب فيه عن مدى احتمالية تقديم جزء ثانٍ من مسلسلها الأخير "لؤلؤ"، وما إذا كان العمل يجسد شخصية شيرين عبد الوهاب أو سوزان تميم.

وجاء رد الفنان مي عمر حول مدى إمكانية تقديم جزء ثانٍ للعمل "لؤلؤ" محيرًا لجمهورها، حيث لم تجب الإجابة القاطعة، وردت على التساؤل بكلمة "احتمال".

وبينما نفت مى عمر، أن المسلسل يجسد رحلة حياة شيرين عبد الوهاب أو سوزان تميم تمامًا، وأن العمل بعيد عن حياة النجمتين.

مسلسل "لؤلؤ" قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان وملك أحمد زاهر.

وفي إطار من الدراما، يتناول العمل قصة لؤلؤ، والتي تحلم بأن تصبح مطربة مشهورة، فتمر بالعديد من الصدمات والمتاعب خلال رحلتها.

وتصدر هاشتاج #مي_عمر قائمة الاكثر تداولًا، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وجائت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا وتفاعلهم مع المسلسل كالأتي: