بلوك أسود.. نور اللبنانية تشارك متابعيها بصورة جديدة عبر إنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة نور اللبنانية جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نور بالصورة بإطلالة أنيقة مرتدية توب أسود وفوقه جاكت جلد أسود واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل ووضعت ميكب هادئ متناسب مع جمالها.

ويعرض للفنانة نور اللبنانية حالياً مسلسل"جمال الحريم" وهو مأخوذ عن قصص حقيقية لحكايات الدجل والشعوذة، وهو من إخراج منال الصيفي، ومن تأليف سوسن عامر،وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.

والمسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو بطولة خالد سليم، نوراللبنانية، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، علاء عرفة، رنا رئيس، هدى الأتربي.

والجدير بالذكر أن نور اللبنانية شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"البرنس" وهو بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء، سلوى عثمان، ريم سامي، عبد العزيز مخيون، إدوارد، ريم سامي، أحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.