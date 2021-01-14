بالبيجاما.. ناهد السباعي تبهر متابعيها عبر "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ناهد السباعي صورة من أحدث جلسات تصوير لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "السباعي" في الصورة بملابس المنزل، مع كلبها، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات معبرين عن إعجابهم بها.

يذكر أن الفنانة ناهد السباعي هنأت الفنانة إلهام شاهين مؤخرا بعيد ميلا\دها من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائله: "عيد ميلاد سعيد لأروع أمرأة آمنت بي منذ البداية، والتي أعطتنى فرصًا ذهبية أحبك يا إلهام، أتمنى أن يمنحك هذا العام كل الفرح والنجاح".