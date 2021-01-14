يوسف الشريف يحذر متابعيه من أحد الأشخاص على السوشيال ميديا

القاهرة - محمد ابراهيم - حذر الفنان يوسف الشريف، الفنانين من انتحال أحد الأشخاص شخصيته، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "الشريف" قائلا: "مساء الخير عليكوا عرفت مؤخرًا ان في حد منتحل شخصيتي وبيتواصل مع نجوم وشخصيات تعمل بالوسط الفني في سوريا ولبنان (لهم كل الاحترام والتقدير) وبيطلب منهم مشاركته في فيلم من انتاجه وعرفت برضه ان الحمدلله محدش فيهم صدقه فبعد انتحال شخصيتي كذا مره حبيت اوضح الاتي: ١-انا مش بتواصل مع اي فنان واطلب منه مشاركتي في اي عمل انا بعمله عشان دي مسؤولية شركة الانتاج اللي انا بتعامل معاها. ٢- انا مش ناوي الحقيقة انتج اي عمل فني ولا عندي الامكانيه لده ٣-ارجو من الجميع التأكد من هوية الشخص المتصل ٤-اي حد يكلم اي فنان في مصر او بره مصر ويقوله انا يوسف الشريف وتعالى اعمل فيلم معايا يبقى نصاب....وشكرًا".

يذكر أن الفنان يوسف الشريف شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "النهاية" وذلك مع ناهد الشريف وسهر السايغ وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا.