غدا.. انتهاء تصوير مسلسل "ضربة معلم"

القاهرة - محمد ابراهيم - علم "دوت الخليج الفني" أنه يستعد غدا فريق عمل مسلسل "ضربة معلم" انتهاء تصويره بمنطقة الحزام الاخضر ومعظم المشاهد تجمع الفنان محمد عز بالفنان محمد رجب.

مسلسل "ضربة معلم" يحمل الطابع الدرامي الحزين والاجتماعي، هو من ضمن المسلسلات الطويلة فهو 45 حلقة وكان انتهى مؤلف العمل من كتابة الحلقات.

مسلسل" ضربه معلم تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجي، بطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوي، محمد مغربي