انفراد.. وليد توفيق: أتعاون مع جورج وسوف في عمل غنائي جديد.. ولهذا السبب أشكر دولة الإمارات

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم وليد توفيق لطرح أغنية جديدة له ، وهي من كلمات هاني عبد الكريم والحاني، و توزيع محمد قيسي، وسيطرحها في عيد الحب .

وأضاف "توفيق" في تصريح خاص ل"دوت الخليج الفني" :" انتهيت من تلحين أغنية "أنت واحشني " وسيغنيها مع اخي الفنان صابر الرباعي ، ويوجد أغنية سأغنيها مع المطرب حاتم العراقي، وهي ألحاني وكلمات كاظم السعدي" .

وتابع قائلاً :" وحالياً أنتهي من تلحين أغنية لجورج وسوف ، وتسمى "اسمع يا عمر" وهي من كلمات نادين سعد وألحاني وتوزيع شيرو منان ، إن شاء الله تسمعوها قريب ".

وفي نهاية حديثه قال وليد :" كان آخر شئ تعاوني مع النجم هاني شاكر في أغنية "كيف بتنسى" وحققت صدى جميل ، وأنا سعيد كثيراً أنني أعطيته هذا اللحن، وجاء التعاون عندما طلب مني وقال أريد أن أغني بالليبناني ، فهذا شجعني أكثر لعمل بصمة وخطوة لم يفعلها من قبل فقمت بتلحين أغنية "كيف بتنسى" للشاعرة نادين الأسعد، وقام بتوزعيها باسم منير في مصر، وقمنا بتسجيلها مع أحمد جودة، وكان اللقاء جميل كثيراً، وسعدت بصديقي وإلتزامه وأدبه وحبه للعمل وللفن " ، ثم وجه رسالة شكر لدولة الإمارات، بسبب منحهم له هدية الإقامة الذهبية، وقلل أن هذه البلد تقدر الفن ومسيرة الفنان