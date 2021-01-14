ليفل الوحش.. هشام ماجد يعلن موعد عرض مسلسل اللعبة 2

روج الفنان هشام ماجد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام لمسلسله الجديد اللعبة 2.

ونشر هشام ماجد الفيديو التشويق للفيلم وعلق قائلا: "اللعبة 2 ليفل الوحش، قريبا ابتداء من 24 يناير على شاهد vip".

المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.

تتجه شركة إنتاج الجزء الثاني من مسلسل اللعبة لعرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، حيث قررت أن يبدأ تصويره قبل نهاية العام الجاري.

الجزء الأول من "اللعبة" عرض على إحدى المنصات قبل طرحه موسم رمضان الماضي، وحقق نجاحا جماهيريا وقت عرضه.