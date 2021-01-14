نادية الجندي عن تنكرها في شخصية نفرتيتي: ملكة مصر العظيمة

أوضحت النجمة الكبيرة نادية الجندي كواليس تقديمها شخصية الملكة نفرتيتى، مؤكدة أن ذلك سببه حبها لهذه الملكة والشخصية التاريخية العظيمة، وملكة مصر، وقالت إن ماسك نفرتيتى صعب جدًا وأنها تحب كل شىء صعب.

جاء ذلك بعد مشاركتها ضمن مرحلة "صد الهجوم"، في الحلقة السادسة من البرنامج العالمي بصيغته العربية "The Masked Singer -إنت مين؟" على "MBC مصر".

وفي هذه الحلقة وقف على المسرح كل من شيتا، الصقر، الذئب، كوبرا، الطاووس، شهرزاد، ونفرتيتي. وقد حاول المحققون النجوم الأربعة سيرين عبد النور، مهند الحمدي، حسن الرداد وقصي خولي كشف هويات المشاهير، فأصابوا حينًا في التحليل والتدقيق ولم يوفقوا في تخمين هوية من وراء الأقنعة أحياناُ أخرى، قبل أن تكشف نجمة الجماهير نادية الجندي القناع عن وجهها إثر حصولها على أقل نسبة تصويت من الجمهور والمحققين. وأكدت الجندي "أنها لا توافق عادة على المشاركة في البرامج، لكن الفكرة هنا جذبتني ودفعتني للموافقة على الظهور فيه، فضلًا عن كوني أطل بثوب الملكة نفرتيتي".

وقد أعطى المشاهير إثر وصلتهم الغنائية دليلًا إضافيًا يرتبط برقم في حياتهم، وفر معلومة جديدة للمحققين عله يساعدهم في كشف هويات المشاهير، لكن هذه المعلومة الإضافية زادت من حيرة المحققين بدل مساعدتهم.

وفي الحلقة القادمة، يكمل ستة مشاهير متنكرين فقط الرحلة على خشبة المسرح، فيطلّ كل من الصقر، الطاووس، شيتا، شهرزاد، الذئب، وكوبرا لأدء استعراضاتهم إثر فيديوهات تعريفية عنهم تشكل ملفات الأدلة، ويستمر المشاهير بالكشف عن هوياتهم ويتواصل استبعادهم الواحد تلو الآخر حتى يتوّج واحد منهم في الحلقة الختامية. فمن منهم سيصل إلى المراحل الأخيرة من البرنامج؟