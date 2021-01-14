وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏ربنا يحفظكم ويبارك فيكم وينجيكم ويجازيكم عننا كل خير‎#دكاتره_ممرضين_ابطال_حقيقيين" و "‏مجهود لن يضيع بإذن الله ‎#دكاتره_ممرضين_ابطال_حقيقيين". وقال أخرون "‏‎#دكاتره_ممرضين_ابطال_حقيقيين، أنتوا بتخاطروا بصحة أزواجكم وأولادكم في سبيل انقاذ أنسان مصري ربنا يحفظكم ويحميكم ويبارك فيكم يا رب" و" ‏‎مسانده للابطال اللي بتتعب علشان صحتنا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رواد السوشيال ميديا يدعمون الأطباء في مواجهة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.