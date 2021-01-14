محمد فؤاد يطرح أغنية "ليه" على يوتيوب .. فيديو

طرح الفنان محمد فؤاد اغنيته الجديدة " ليه" عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب ،الاغنية من كلمات : اسامة محرز والحان : محمد خلف وتوزيه احمد عبد السلام

وتقول كلمات الاغنية :

ليه ؟

يوميها لما جه قالي نبعد قولت أه و ساعتها ليه ما حاولتش أتفاهم معاه

ما اعرفش إيه اللي ماخلانيش اصبر عليه فات علي بعاده ايام و تعباني الحياة

زي اللي كان عايش في حلم و منه تاه مش قد بُعده وافقته ليه و عاندته ليه؟

و إزاي أنا علي طول كدا سيبته..أهو خسرته بتيجي سيرته أبوس صورته و أبكي عليه