محمد فؤاد يطرح أغنية "ليه" على يوتيوب .. فيديو

وتقول كلمات الاغنية :
ليه ؟
يوميها لما جه قالي نبعد قولت أه و ساعتها ليه ما حاولتش أتفاهم معاه
ما اعرفش إيه اللي ماخلانيش اصبر عليه فات علي بعاده ايام و تعباني الحياة
زي اللي كان عايش في حلم و منه تاه مش قد بُعده وافقته ليه و عاندته ليه؟
و إزاي أنا علي طول كدا سيبته..أهو خسرته بتيجي سيرته أبوس صورته و أبكي عليه
ويذكر ان طرح الفنان محمد فؤاد اغنية "الحفلة" وهي من كلمات دبل زوكش وألحان علاء فيفتى.
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