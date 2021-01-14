ميرهان حسين تتقمص شخصية ميريام فارس في فيديو جديد ..هل برعت في تقليد حركاتها ورقصها؟

ميرهان حسين بعدما استطاعت خلال الشهور الماضية أن تجذب الأنظار بسبب قدرتها على تقليد العديد من النجمات من خلال فيديوهات تنشرها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وجاء الفيديو الأخير لها والذي تقلد فيه الفنانة اللبنانية ميريام فارس مثيرا لإعجاب العديد من متابعيها.

ميرهان حسين تتقمص شخصية ميريام فارس

ميرهان حسين نشرت عبر قناتها الرسمية على "يويتوب" فيديو جديد تتقمص فيه شخصية الفنانة اللبنانية ميريام فارس حيث وضعت الفنانة المصرية ميرهان حسين ميك اب جعلها قريبة الشبه من ميريام فارس، كما نشرت الفنانة المصرية العديد من الصور للفنانة اللبنانية وقارنتها بالشكل الذي باتت عليه، وأظهرت الصور حجم التشابه الكبير بين النجمتين من ناحية الملامح وتسريحة الشعر التي اشتهرت بها الفنانة ميريام فارس.

ميرهان حسين حديث الجمهور بعد تقليدها ميريام فارس

ميرهان حسين لم تكتف فقط بوضع المكياج الذي جعلها قريبة الشبه من ميريام فارس بل قامت كذلك بتقليد العديد من الرقصات التي اشتهرت بتقديمها الفنانة اللبنانية على خشبة المسرح، ميرهان حسين حصدت كذلك إعجاب وإشادة متابعيها وجمهورها الذين أكدوا موهبتها في هذه النوعية من الفن فعلقت إحدى المتابعات على الفيديو الذي نشرته الفنانة المصرية فكتبت: "والله العظيم انت شخصية رهيبة المفروض الموهبة دي تعمل بيها مسلسل ثلاث توائم"، وقد حصد الفيديو الذي نشرته الفنانة ميرهان حسين عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" ما يقارب الـ6 آلاف مشاهدة.

أحدث أعمال الفنانة المصرية ميرهان حسين

ميريام فارس حتى الآن لم تعلق على الفيديو الذي تقلدها فيه ميرهان حسين التي اشتهرت خلال الفترة الماضية بتقليدها للعديد من النجمات والتي كان آخرهن الفنانة إليسا حيث أحدث فيديو تقليدها ضجة كبيرة بعدما نجحت الفنانة المصرية بشكل كبير في تقمص شخصية إليسا من ناحية الشكل وأيضا ادائها على المسرح، وكانت ميرهان حسين قامت كذلك بتقليد أكثر من نجمة خلال الفترة الماضية كما نشرت العديد من الفيديوهات لها بهذه الشخصيات، وكان من أبرزهن الفنانة فيفي عبده، وأصالة، وسميرة سعيد، ومايا دياب، ونوال الزغبي.

ميرهان حسين تشارك خلال هذه الفترة في تصوير مسلسل "رهبة" الذي تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من النجوم يتقدمهم كل من الفنان فتحي عبدالوهاب، وآيتن عامر، ومي القاضي، وكل من طارق عبدالعزيز، وأحمد فؤاد سليم، والعمل من تأليف طارق بركات، وإخراج عادل الأعصر، كما تشارك كذلك في بطولة فيلم "ريتسا" مع كل من عائشة بن أحمد، ومحمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، ويوسف عثمان رحمة حسن، والعمل من تأليف معتز فتيحة، وإخراج محمد بكير.