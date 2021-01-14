فيديو محمد الحداد ينسى تاريخ زواجه من هنادي الكندرى على الهواء .."موقف محرج"

حلت الفنانة هنادي الكندري وزوجها المخرج والفنان محمد الحداد ضيفين على برنامج "صدى الملاعب" المعروض على قناة "mbc" ويقدمه الإعلامي مصطفى الآغا، وكشف الثنائي عن العديد من المواقف التي جمعتهما وتفاصيل أول لقاء بينهما.

محمد الحداد يواجه موقفا مخرجا بعد نسيانه تاريخ يوم زواجه

محمد الحداد واجه موقفا محرجا على الهواء بسبب نسيانه تاريخ زواجه من الفنانة هنادي الكندري التي أصرت على تذكر زوجها لتاريخ زواجهما بشكل دقيق بعدما طرح عليه الإعلامي مصطفى الآغا سؤالا حول تاريخ زواجه من الفنانة هنادي الكندري، لكن الفنان والمخرج الكويتي ذكر تاريخ ميلاد زوجته مما اصابها بصدمة، ليؤكد بعد ذلك محمد الحداد أنه كان في حالة توتر بسبب أجواء السؤال وضغط زوجته عليه وقالت الفنانة هنادي الكندري: "شكرا على هذا السؤال، لكن عيد زواجنا 9 مارس، أما لعيد ميلادي فهو يوم 19 مارس"، ليؤكد بعد ذلك محمد الحداد أن تاريخ ميلادها هو الأهم لذلك ذكره في محاولة منه لتلطيف الأجواء بينهما.

تفاصيل أول لقاء جمع هنادي الكندري وزوجها محمد الحداد

هنادي الكندرى تحدثت كذلك عن أول لقاء جمعها بزوجها محمد الحداد وأكدت أن اللقاء وقع صدفة أثناء تواجدهما في الإمارات العربية المتحدة فقالت : "أحببت محمد الحداد لأنه رجل بمعنى الكلمة، وكان أول لقاء بيننا في دبي بالإمارات العربية المتحدة، ولذلك أعشقها، وكان لقاءنا صدفة ولم يكن مرتب له، وأنا من انجذبت له في البداية ووجهت له اهتمامي"، بينما تحدث الفنان والمخرج محمد الحداد عن سبب إعجابه وحبه للفنانة هنادي الكندري فقال: "أحببت زوجتي في كل شيء، لكن أكثر الأشياء التي أفضلها فيها ثقتها في نفسها، وعندما تقول كلمة تنفذها، وهي غيورة لكن بشكل طبيعي، وفضولية".

هنادي الكندري: "أشعر بالإحراج عندما أكشف عن غيرتي"

هنادي الكندري أكدت كذلك أن الحب بالنسبة لها هو الطريق للشعور بالأمان، وأنها وزوجها أصبح كل منهما لديه قدرة على فهم الطرف الآخر، كما أوضحت انها ترفض الافصاح عن غيرتها على زوجها وتشعر بالإحراج عندما تفعل كذلك فقالت: "اشعر بالإحراج وارفض أن أقول أنني أغير عليه، وبالنسبة لي الحب هو الذي يوفر الأمان، وشعرت أن محمد الحداد هو حب حياتي بعدما أصبحت علاقتنا قوية واستطعنا أن نفهم بعضنا بشكل كبير"، هنادي وجهت كذلك رسالة لزوجها أكدت فيها أنها لا تستطيع أن تعيش من دونه فقالت: "أنا انسانة أموت من غيرك، ولا أخشى عندما أقول ذلك لأنه أكثر شخص يعرفني، وأثق فيه ففي فترة من الفترات ضعت ولم أكن أعرف نفسي، وهو من ساعدني على العودة من جديد". يذكر أن هنادي الكندري ومحمد الحداد قد تزوجا في عام 2014، ويحرص الثنائي على الاحتفال بعيد زواجهما بشكل مستمر على وسائل التواصل الاجتماعي.