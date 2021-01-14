حفلات فنية مرتقبة للنجوم في الإمارات بشهر يناير أبرزهم عمرو دياب وماجد المهندس. تستقطب دبي خلال الشهر الجاري مجموعة حفلات فنية لنجوم عرب وأجانب بارزين لتنثر البهجة والفرح بين الجمهور ولمحبي الحفلات الغنائية، فتعرفوا معنا الى أبرز هذه الحفلات ومواعيدها المنتظرة.

حفل نجوى كرم وماجد المهندس

النجمة اللبنانية نجوى كرم تلتقي جمهورها في الإمارات مع الشهر الأول من العام 2021 في حفل فني مرتقب سيجمعها مع الفنان العراقي ماجد المهندس حيث سيقدمان باقة من أجمل اغانيهما القديمة والحديثة يوم غدا الواقع في 15 يناير في مركز دبي التجاري العالمي.

نجوى كرم ستقدم ايضا في الحفل أحدث أغنياتها التي صورتها على طريقة الفيديو كليب بعنوان "معذور قلبي"، كذلك ستؤدي أغنيتها الجديدة المهداة الى الإمارات بعنوان "زايد مجدها" وهي من كلمات الشاعر روجيه فغالي، وألحان أنطوان الشعك، توزيع موسيقى لدانى حلو.

حفل عمرو دياب في ملعب دبي الدولي

الهضبة عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة 22 يناير الجاري حيث يلتقي كل جمهوره وعشاقه على أرض ملعب دبي الدولي- مدينة دبي الرياضية ضمن حفلات يناير في دبي 2021، وسيقدم مجموعة من أروع أغانيه القديمة والحديثة الى جانب أغنيات ألبومه الجديد.

ويعتبر هذا الحفل الأول لعمرو دياب مع الشهر الأول من العام الجديد و بعد طرحه لألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"

حفلات غنائية لنجوم أجانب

تستقط دبي ايضا مجموعة من أشهر الفنانين الأجانب الذي سيحيون حفلات مرتقبة مع الأيام المتبقية من شهر يناير الحالي حيث تستقبل "دبي أوبرا" في 20 يناير المغني وكاتب الأغاني البريطاني كالوم سكوت، الذي يحيي حفلاً يقدم من خلاله مجموعة من أبرز أعماله الشهيرة عالمياً.

الجمهور على موعد ايضا مع أشهر أغاني أفلام بوليوود التي سيؤديها النجم عاطف أسلم ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق وسيقام الحفل غدا في 15 يناير في قاعة الشيخ راشد، مركز دبي التجاري العالمي، شارع الشيخ زايد، ومن الجدير ذكره بأن عاطف أسلم يشتهر بالعديد من الأغاني والألحان التي حطّمت أرقاماً قياسية، وتتصدرها أغنية "ديل دايان غالان" و"تاجدر إي حرام".

الفنان إنريكو ماسياس يلتقي جمهوره في دبي ليلة 21 يناير 2021 في دبي أوبرا، وسط مدينة دبي، وسيقدم مجموعة من موسيقاه وأغانيه المميزة التي اشتهر بها.