النجوم يكثفون الدعاء للملحن فهد الناصر بعد دخوله في غيبوبة وهذا ما قالته أحلام

فهد الناصر الملحن الكويتي الذي يواجه أزمة صحية خلال الساعات الماضية تسببت في دخوله العناية المركزة، سانده العديد من النجوم منهم الفنانة أحلام التي تمنت شفاءه وعودته من جديد.

أحلام تساند الملحن فهد الناصر بعد دخوله العناية المركزة

أحلام تفاعلت عبر حسابها على "تويتر" مع ما نشره الملحن الكويتي حمد الخضر الذي طلب من متابعيه الدعاء لصديقه فهد الناصر بعد دخوله العناية المركزة ونقله إلى أحد المستشفيات في الكويت، فكتب الملحن فهد الخضر: "دعواتكم لأخي الغالي الملحن فهد الناصر بالشفاء العاجل حيث يرقد حالياً في العناية المركزة وهو في امَس الحاجه لدعائكم"، أحلام أعادت نشر التغريدة وتمنت الشفاء العاجل للملحن الكويتي وعودته من جديد فكتبت: "بسم الله عليه استودعته الرحمن رب العالمين الذي لا تضيع ودائعه..يارب أشفبه".

النجوم يطالبون بالدعاء للملحن الكويتي فهد الناصر

أحلام انضمت للعديد من النجوم الذين ساندوا الملحن فهد الناصر خلال الساعات الماضية وطالبوا بالدعاء له من أجل أن يتجاوز هذه المحنة الصحية الصعبة، وكان من بين هؤلاء المخرج والفنان الكويتي محمد الحملي الذي نشر عبر حسابه على "انستجرام" رسالة طالب من خلالها بالدعاء للملحن الكويتي فكتب: "نسألك اللهم أن تشفي فهد الناصر شفاء لا يغادر سقما وتعوضه خيرا عن كل لحظة وجع وألم اللهم رد إلى أهله سالما معافا من كل أذى أو ضر، اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسه لباس الصحة"، وقد أكدت الإعلامية مي العيدان أن الملحن فهد الناصر دخل في هذه الأزمة على إثر خضوعه لعملية جراحية.

محمد الشعيبي الفنان السعودي نشر كذلك صورة للملحن فهد الناصر وطلب الدعاء له ليتحاوز هذا الوضع الصحي المتأزم فكتب: "دعواتكم لأخونا فهد الناصر، الله يقومك بالسلامة، لا تنسونه بالدعاء".

"الطائر الجريح" آخر الأعمال الغنائية التي جمعت فهد الناصر وأحلام

أحلام تعاونت من الملحن فهد الناصر في عمل غنائي تم طرحه في الأسابيع الماضية يحمل عنوان "الطائر الجريح"، فهد الناصر تولي تلحين مجموعة كبيرة من الأغنيات مع أشهر النجوم ومن أبرزهم الفنان حسين الجسمي، والذي تعاون معه في تلحين أغنية "بنعدي" التي كتبها الشاعر أنور المشيري، وأطلقها الجسمي قبل عدة أشهر، كما تولى فهد الناصر صياغة الجمل اللحنية لأوبريت وطني كتبه الشاعر الإماراتي أنور المشيري، والشاعرة العالية، بمناسبة الاستعداد لعام الخمسين لاتحاد دولة الإمارات، حيث شارك في أداء هذا الأوبريت مجموعة من نجوم الساحة الخليجية والعربية إلى جانب مغنية البوب العالمية ريهانا.