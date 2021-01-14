شاهدوا كيف قلدت شيماء سيف رقص وغناء روبي في "ليه بيداري كده" .. بالفيديو

شيماء سيف ترقص وتغني على طريقة روبي في ضيافة أبلة فاهيتا.

وبحسب بيان رسمي للبرنامج، تحل الفنانة شيماء سيف ضيفة على برنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، غدا الجمعة، في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة على قناة ON.

وتتحدث شيماء خلال اللقاء عن حياتها الشخصية والمهنية، وأبرز المواقف الطريفة التي جمعتها بزملائها في الوسط الفني، فضلا عن مشاركتها في عدد من الألعاب خلال اللقاء، وتقديمها لعدد من الأغنيات بصوتها، وتقليدها للفنانة روبي في أغنيتها الشهيرة "ليه بيداري كده".

فيما يستضيف البرنامج في حلقة اليوم ـ الخميس ـ الفنان هيثم شاكر، وفي حلقة مليئة بالمواقف الكوميدية، يتحدث "هيثم" عن حياته الشخصية والمهنية، ويتفاعل مع عدد من الألعاب الطريفة، وسط إشادات الجمهور.

كانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.