أشرف زكي عن حورية فرغلي :"أعطتني أموالا كثيرة لمساعدة زملائها غير القادرين"

أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية كشف عن دور الفنانة المصرية حورية فرغلي في مساندة زملائها الغير قادرين خلال السنوات الماضية، كما وجه لها رسالة بعدما كشفت عن معاناتها بسبب أزمة مرضها وتشوه أنفها، وعدم سؤال زملائها عنها.

أشرف زكي: "حورية فرغلي ساعدت بشكل خفي زملائها"

أشرف زكي أكد في تصريحاته لبرنامج "The Insider بالعربي" على الدور الذي لعبته الفنانة حورية فرغلي في مساندة العديد من زملائها أعضاء نقابة المهن التمثيلية، وأنها أعطت له أموالا من أجل أن يقدمها لكل من يحتاج للمساعدة من النجوم غير القادرين أو أسرهم، كما طلبت عدم الكشف عن اسمها أو الإعلان عنه فقال الفنان أشرف زكي: "حورية فرغلي أعرفها بشكل جيد، وهي نجمة محبة لزملائها، فكانت دائما تتواصل معي وتطلب مني إخبارها بالأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة من زملائها وذلك في الخفاء وتطلب مني عدم الكشف عن اسمها، وأعطتني أموالا كثيرة جدا لمساعدة الزملاء وأسر النجوم غير القادرين".

أشرف زكي: "حورية فرغلي لها رصيد من الحب عند الجميع"

أشرف زكي وجه كذلك رسالة للفنانة حورية فرغلي أكد فيها على مدى تقديره لها، وكذلك زملائها في الوسط الفني، كما أشار أنها لم تبخل يوما عن مساندة من حولها، وتمنى لها الشفاء من محنتها المرضية التي تمر بها خلال هذه الفترة، فقال أشرف زكي: "انت انسانة جميلة ولك رصيد كبير من الحب عند جميع زملائك، وعن تجارب شخصية معكي فلم تبخلي يوما عن دعم زملائك، وتقفي دائما بجوارهم ونحن نحبك، وربنا يعطيكي لأنك انسانة جميلة ورقيقة، وتستحقي كل التقدير، وربنا يشفيكي مما أنت فيه، ولا تقولي أنه لا يوجد من يسأل عنك، فالجميع يحبك".

حورية فرغلي تكشف تفاصيل معاناتها الصحية والنفسية

حورية فرغلي كشفت عن تفاصيل أزمتها الصحية في الفترة الأخيرة خلال مداخلة لها مع برنامج "مساء DMC"، وأكدت أنها تعاني منذ سنوات من كسر بالأنف بسبب سقوط الحصان على وجهها، وتطور الأمر بعد إجراء عدة عمليات فاشلة بالأنف وهو ما غير شكلها وأثر على حالتها الصحية، وأصبحت تتنفس من فمها منذ 3 سنوات، وفقدت حاسة الشم تماماً، ووصفت هذا الأمر بالعذاب.

حورية فرغلي أوضحت كذلك أنها قررت الاختفاء تماماً حتى تجري عملية جراحية جديدة وتعود مثل السابق، إلا أن أزمة كورونا جعلتها تتواجد في منزلها طيلة 10 شهور، ولا يوجد سوى طبيب واحد لحالتها في أمريكا ولا تستطيع السفر في الوقت الحالي، وعبرت حورية فرغلي عن صدمتها بسبب تجاهل الجميع لها وعدم تقديرها أو السؤال عنها، وأفقدها ذلك ثقتها في نفسها أيضاً لأنها شعرت إنها غير محبوبة.