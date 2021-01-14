حسين فهمي ينضم لأسرة فيلم الفارس مع أحمد زاهر

انضم الفنان الكبير حسين فهمي للمشاركة في بطولة فيلم "الفارس"، وهو البطولة السينمائية الأولى للفنان أحمد زاهر، وتتعاقد الشركة المنتجة مع العديد من الفنانين خلال الفترة المقبلة لبدء تصوير الفيلم.
ويأتي هذا العمل بعد نجاح فيلم زاهر «زنزانة 7»، الذى عرض نهاية موسم الصيف الماضي.
يذكر أن الفنان أحمد زاهر يشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مي عمر، والذي بدأ عرضه 27 ديسمبر الماضي 2020.
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