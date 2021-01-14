طرح المطرب موسى أحدث أعماله الغنائية بعنوان "متحير" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وتقول كلمات أغنية "متحير":
في أمر الدنيا متحير بتتغير و بتغير
في أمر الدنيا متحير بتتغير و بتغير
و فرحة قلبي يا قلبي تملي عمرها قصير
في ناس من قلبي حبيتهم و نن عنيا انا اديتهم
في ناس من قلبي حبيتهم و نن عنيا انا اديتهم و لما احتجتهم مره في وشي قفلوا باب بيتهم
ولا كسرني غير اني اهون علي حابيبي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسى يتعاون مع عزيز الشافعي للمرة الثالثة في "متحير".. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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