شاركت الفنانة اللبنانية نور صورة جديدة لها، من كواليس مسلسلها الجديد "ضل راجل"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".
وتظهر نور في الصورة مرتدية بلوفر باللون الرمادي، تاركة شعرها منسدلًا علي كتفيها ، معتمدة علي ميك أب خفيف باللون الوردي يبرز جمالها الطبيعي.
وكتبت نور علي الصورة : "من كواليس مسلسل ضل راجل.. قريبًا".
وكشفت الفنانة اللبنانية نور عن أبرز ردود الأفعال التى تلقتها على مسلسلها جمال الحريم والصعوبات التى واجهتها.
وقالت نور إنها تلقت ردود فعل قوية جدا، موضحة أن هناك عددا من الجمهور لا يزال خائفا من مشاهدة العمل، وأضافت أن من تحدث عن المسلسل أعجب بالتصوير والإخراج، ووجهت حديثها للمشاهدين، قائلة:" كملوا الـ 45 حلقة فيه حاجات كتير حلوة ومفاجآت".
ولفتت "نور" إلى أن ساعات التصوير كانت طويلة، إلى جانب أن التصوير كان في ظل كورونا وهذا أمر صعب، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.
وأكدت الفنانة نور أنها لا تهتم بعالم الجن والعفاريت الذي تدور حوله أحداث مسلسل جمال الحريم الذي يعرض على شبكة قنوات dmc، وأوضحت أنها بعيدة جدا عن هذا العالم، وأن المشاهد التي جسدتها والقصص التي قرأتها في السكريبت زادت من بُعدها عنه.
وأوضحت أنها لم ترفض أى مشاهد في مسلسل جمال الحريم، وقالت إنها جسّدت كل ما طلب منها، وأن العمل به الكثير من الرسائل المهمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من وراء الكواليس.. نور تشارك متابعيها صورة من أجدد أعمالها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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