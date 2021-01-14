في أحدث ظهور.. نسرين طافش توجه رسالة لـ متابعيها

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلقت نسرين طافش على الصورة قائلة: "اجعل نيتك الرئيسة الإحساس بشعور أفضل أينما كنت ووقتما كنت .. في هذه الذبذبات فقط ستتجلى المزيد من الأشياء الجميلة وكلما حافظت على مشاعر طيبة ستندهش من الوفرة التي ستغمرك .. المشاعر السلبية هي جرس إنذار يخبرك ان ما تقوم به يتناقض مع ما تريد".
شاركت نسرين طافش مؤخرا في بطولة فيلم" نادى الرجال السرى"، مع عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.
وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.
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