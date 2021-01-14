نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الجندي: مذهب ابن حنبل أسهل وأيسر المذاهب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الشيخ خالد الجندي إن مذهب ابن حنبل أسهل وأيسر المذاهب كما أنه أيسر الآراء الفقهية، حيث كان يقدم أحيانًا 12 رأيًا في بعض القضايا ويدور مع الدليل حيث دار.

تابع الجندي خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع اليوم الخميس على قناة "dmc"، أن العلماء يمكن أن يتغير رأيهم وهذا طبيعي، مثل الإمام الشافعي الذي غير مذهبه حين أتى إلى مصر، وذلك لأنه رأى الأعراف تغيرت، موضحًا أن الفتوى تتغير باختلاف المكان والزمان، فمثلًا الفتوى في أوروبا غير السعودية.

شدد على أن الحكم ثابت مثل أكل الميتة حرام ولكن حكم من يموت جوعًا في الصحراء فهنا تتغير الفتوى، موضحًا أن السلفيون يضعون الحكم موضع الفتوى ولا علاقة لهم بزمان أو مكان.

أضاف الجندي أن الآلة الفقهية تختلف من فقيه إلى آخر، لأن هناك علة تختلف، حيث يوجد من الفقهاء من يرى النص يحتاج وجوب ومن يراه إباحة، مثل نفي الصحة ونفي الكلام بشأن بعض القضايا ومنها اصطفاف الصف أثناء صلاة الجماعة.