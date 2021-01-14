نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوزيف عطية يطلق "طبيعي" كأولى أغاني ألبومه الخامس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يكشف جوزيف عطية مؤخّرًا بعض المعلومات الخاصّة به لجمهوره عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاغ #JA5 تمهيدًا لحملة إطلاق ألبومه الخامس تحت إشراف إدارة أعماله ستار سستم وتوزيع شركة وتري.

وهو يشارك محبينه دائمًا بمحتوى خاص، يحمل بصمة عطية التي تتميّز بوضوح شخصيّته.

فأطلق اليوم الأغنية الأولى تحت عنوان "طبيعي" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وكافة المتاجر الرقمية.

يغنّي جوزيف بكلّ شوق واشتياق تعبيرًا عن كلام الأغنية التي هي من كلمات وألحان رامي شلهوب، إنتاج موسيقي لجمال ياسين، أمّا الكليب فهو من إخراج جاد شويري.