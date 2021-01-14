فن ومشاهير

إصابة شقيق نادين نجيم بكورونا

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القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة نادين نسيب نجيم عن إصابة شقيقها بفيروس كورونا وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت "نسيب" قائله: "يا رب ساعد خيي شادي وشفي من كورونا كتير هل قد يا رب كتير كتير عليي بسنة وحدة يا رب تحمي وتخللي لعيلته وولاده شب بأول عمره ينلقح هيك بالطوارىء والله حرام يا رب ساعدنا كلنا وشفي مرضانا ما النا غيرك يا قديس شربل صللي لأجلنا صللي للكل وما تنسى خيي ".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نادين نسيب مسلسل "خمسة ونص" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة قصي خولي، معتصم النهار، ومن إخراج فيليب أسمر.

محمد يوسف

محمد يوسف

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