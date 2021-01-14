شاهد.. سلاف فواخرجي في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت سلاف فواخرجي في الصورة جالسة علي أريكة، وترتدي فستانا طويلا باللون الوردي الهادئ، مزين بورود باللون الأسود من الأعلي.

ومن الناحية الجمالية، تركت سلاف فواخرجي شعرها منسدلًا علي كتفيها، مع ميك أب جريء بالألوان الترابية، وبعض الاكسسوارات الرقيقة باللون الفضي.

وعلقت سلاف فواخرجي علي الصورة كاتبة: " ينعتون الانثى بالمخلوق الأعوج وهم على اعوجاج خصرها يتقاتلون..".

جدير بالذكر ان سلاف فواخرجي تعرضت لحملة هجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بوستر مسلسل " شيكاغو" الذي ظهرت فيه بجرأة، وتظهر وهي تحاول ان تقبل بطل العمل.

ووصف البعض البوستر بـ الخادش للحياء، وتم توجيه انتقادات لاذعة لسلاف فواخرجي وأبطال العمل

وكان موقف زوج سلاف فواخرجي صادما للبعض عندما نشر البوستر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلق قائلا :" "بعدستي، موفقة سولاف الغالية"،ليضع حدا للشائعات التي طالت سلاف فواخرجي وزوجها بأنهما اختلفا بسبب البوستر وقررا الانفصال.

وتزوج وائل رمضان من سلاف فواخرجي عام 1999 ورُزق منها بابنيه حمزة عام 2000 وعلي عام 2009.