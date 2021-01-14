أحدث ظهور للنجمة جينيفر لوبيز بكامل رشاقتها

وقد التقطتها العدسات قبل توجهها إلى التمرين في ميامى بفلوريدا، بعد أن خضعت لمسحة PCR للتأكد من خلوها من فيروس كورونا المستجد.
وأضافت: أنها لا تتناول القهوة لأنها تحتوى على الكافيين الذي يتسبب في بهتان البشرة ويمتص المياه الموجودة داخل الجسم، أما بالنسبة لوجبة الغذاء تُفضل تناول سمك السلمون مع طبق السلطة الكبير الغني بالخضار وفي وجبة العشاء تعتمد تناول البروتين سواء فراخ أو لحمة مشوية مع طبق السلطة الكبير.
واعترفت النجمة العالمية جينفر لوبيز أنها تأكل البطاطس المحمرة والكوكيز ولكن يوم واحد في الأسبوع لكي تكسر الروتين، كما اشارت إلى أن تمارس الرياضة 3 مرات في الأسبوع وتعتمد على التمارين التى تشد الجسم.
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