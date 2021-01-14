أحدث ظهور للنجمة جينيفر لوبيز بكامل رشاقتها

خطفت النجمة جنيفر لوبيز

في أحدث ظهور لها وبدت أكثر رشاقة من أى وقت مضى، بعد أن بلغت 51 عاما.

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وقد التقطتها العدسات قبل توجهها إلى التمرين في ميامى بفلوريدا، بعد أن خضعت لمسحة PCR للتأكد من خلوها من فيروس كورونا المستجد.

وقد صرحت جينيفر لوبيز مؤخرا إنها تعتمد على تناول الوجبات الغنية بـ البروتين والخضراوات، في وجبة الإفطار تحرص على تناول مشروب سموثي غني بالألياف والمكمّلات الغذائية التى تعزز من إشراقتها، و تزيد من طاقتها ويساعدها في خسارة الوزن.

وأضافت: أنها لا تتناول القهوة لأنها تحتوى على الكافيين الذي يتسبب في بهتان البشرة ويمتص المياه الموجودة داخل الجسم، أما بالنسبة لوجبة الغذاء تُفضل تناول سمك السلمون مع طبق السلطة الكبير الغني بالخضار وفي وجبة العشاء تعتمد تناول البروتين سواء فراخ أو لحمة مشوية مع طبق السلطة الكبير.

واعترفت النجمة العالمية جينفر لوبيز أنها تأكل البطاطس المحمرة والكوكيز ولكن يوم واحد في الأسبوع لكي تكسر الروتين، كما اشارت إلى أن تمارس الرياضة 3 مرات في الأسبوع وتعتمد على التمارين التى تشد الجسم.